لوحت الصين باستخدام القوة ضد تايوان، وأعلن المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني أن بكين تحتفظ بالحق في استخدام القوة كملاذ أخير في ظروف قاهرة. وقال في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم (السبت): إن الاحتفاظ بهذا الحق يأتي على الرغم من أن إعادة التوحيد سلمياً هي خيار الصين الأول. وأضاف أن إعادة توحيد الصين وتايوان يلبي مصالح الجميع بمن فيهم مواطنو تايوان.

ويستعد الحزب الشيوعي لعقد مؤتمره الـ20 في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري، وفق متحدث باسم المؤتمر. ولفت المتحدث إن مؤتمر الحزب الشيوعي سيناقش تعديل ميثاق الحزب، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، التي تتألف من 7 أفراد.

يذكر أن توتراً كبيراً نشب بين الصين وتايوان بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي للأخيرة، ما حرك تدريبات عسكرية متبادلة.