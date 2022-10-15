على خلفية الأزمة المتفاقمة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بسبب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت الخارجية الروسية أن «الناتو» هزم في أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريحات لوكالة تاس، اليوم (السبت): إن الحلف الأطلسي فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى «دولة معادية لبلاده»، بحسب قوله.

وأضاف أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس، لافتاً إلى أن موسكو حذّرت على مدى سنوات طويلة من مغبّة دخول جورجيا وأوكرانيا للحلف، مشددة على أن ذلك سيكون بمثابة قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي. وأوضح أنها نبّهت بعد عام 2007 عندما اتخذ الحلف القرار في بوخارست، بأن تلك القنبلة ستنفجر عاجلاً أم آجلاً إذا لم تتم إعادة النظر. واعتبر المسؤول الروسي أن الغرب تجاوز الخط الأحمر بهجومه على جسر القرم، في إشارة منه إلى التفجير الذي نفّذ قبل أيام على الجسر وترك خسائر كبيرة.

وبلغ التوتر بين موسكو والغرب أعلى المستويات على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ أشهر. وأكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب وخيمة، وسيغير موازين المعركة والصراع الروسي الأوكراني، وذلك بعدما لوّح الرئيس الروسي أواخر سبتمبر الماضي، خلال إعلانه التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد، من أجل رفد جبهات القتال على الأراضي الأوكرانية، أنه لن يتوانى عن استعمال أي وسيلة بما فيها النووي من أجل الدفاع عن الأراضي الروسية، ما أشعل موجة من التصريحات والمواقف الدولية المنددة.