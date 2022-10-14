طالبت السفارة المصرية في كييف، المصريين الموجودين في أوكرانيا بسرعة مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة في بيان لها: «في إطار متابعة التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية، وحرصا على ضمان أمن وسلامة جميع أبناء الجالية المصرية، فإن السفارة تطلب منهم سرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي الأوكراني، بالتزامن مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها».

وأشارت السفارة المصرية إلى أنه على من يقرر الاستمرار في البقاء بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة، حتى يتسنى إبلاغه بأية معلومات مستقبلية بشأن التطورات في أوكرانيا.