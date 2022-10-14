أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الجمعة) صاروخاً باليستياً غير محدّد باتجاه البحر، حسبما نقلت وكالة يونهاب نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتأتي هذه التجربة البالستية الجديدة غداة إعلان بيونغ يانغ أنّها أطلقت أخيراً، صاروخي كروز إستراتيجيين بعيدي المدى في تجربة أشرف عليها شخصياً الزعيم كيم جونغ أون.

ووصفت بيونغ يانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنّها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

ونقلت يونهاب عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إنّها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعات الأولى من فجر اليوم.