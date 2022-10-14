بعد نحو 40 يوماً على تسلمها المنصب، تسببت الأزمة الأولى لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في الإطاحة بوزير المالية كواسي كوارتنج من منصبه، اليوم (الجمعة)، وعين جيريمي هانت بدلاً منه.ووصل كوارتنج إلى مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس في داونينج ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستلغي التخفيضات الضريبية المزمعة مع إقالة كوارتنج. وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن كوارتينج لم يعد وزيراً. وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بعد الإعلان عن خبر الإقالة. وقال كوارتينج إن تراس طلبت منه الاستقالة من منصبه.وتأتي استقالة وزير المالية البريطاني على خلفية إعلانه عن خطة خفض للضرائب مثيرة للجدل بشأن الأغنياء والتي جاءت بدعم من تراس، قبل أن تتراجع رئيسة وزراء بريطانيا عن الخطة والتي كانت متعلقة بالشريحة الأعلى دخلاً في بريطانيا والتي تدفع ضرائب تصل إلى 45% من الدخل. وكلف هذا التخبط البنك المركزي البريطاني نحو 72.6 مليار دولار.وجاء تراجع تراس في أول مواجهة تخوضها منذ توليها المنصب الشهر الماضي، في محاولة منها لاحتواء التمرد من جانب أعضاء حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه، في مجلس العموم البريطاني.يذكر أن تراس تسلمت رئاسة الحكومة البريطانية منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.