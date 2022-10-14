أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات التي صدرت بحق السعودية عقب صدور قرار «أوبك+» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وشدد العسومي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية ودعمه لموقفها الواضح الذي أوردته في بيان لوزارة الخارجية، والذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في «أوبك+»، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمي.

وثمّن رئيس البرلمان العربي الدور المهم والمحوري الذي تقوم به السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسياساتها الحكمية والرصينة والمتوازنة التي تستهدف دائماً في الأساس مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة معاً.