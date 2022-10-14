كشفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 23 طفلاً إيرانياً قتلوا على أيدي أجهزة قمع نظام الملالي منذ اندلاع الانتفاضة وحتى مساء أمس (الخميس). ونشرت المنظمة على موقعها أسماء الضحايا الـ 23 مع صورهم وتفاصيلهم، ومن بين هؤلاء 20 من الذكور و3 من الإناث. وبحسب المنظمة فق قتل معظمهم بالطلقات الحربية والرصاص، فيما قُتلت الفتيات الـ3 جراء الضرب المبرح على أيدي قوات الأمن.وأفادت منظمة العفو الدولية أن 10 من الأطفال ينتمون إلى الشعب البلوشي الذي يقطن جنوب شرقي إيران، إذ أصيب 7 منهم على الأقل في القلب أو الرأس أو أعضاء حيوية أخرى من أجسامهم.تزامنت تلك الأرقام مع حملة اعتقالات واسعة شنتها القوى الأمنية ضد تلاميذ المدارس، إضافة إلى طلاب الجامعات. فيما توعدت أعلى سلطة قضائية في البلاد أمس بمحاكمتهم «دون رحمة أو تعاطف».وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعلنت في تقرير نُشر يوم 12 أكتوبر الجاري، أن عدد قتلى الاحتجاجات لا يقل عن 201 شخص.يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والمظاهرات لم تهدأ في إيران.