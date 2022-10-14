​أعرب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكار ورفض الأمين العام أحمد أبوالغيط، للحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد السعودية، في أعقاب صدور قرار «أوبك+» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط، والمواقف الثابتة والمبدئية للسعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.​