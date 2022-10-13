وقعت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم (الخميس)، على «إعلان الجزائر» في ختام مؤتمر لمّ الشمل من أجل المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية جزائرية.

وتلى السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبو عيطة، بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بنود الرعاية الجزائرية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتي تنص على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كأساس لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية عن طريق الانتخابات، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.