كلف الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اليوم (الخميس)، محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق.

وعقب انتخاب البرلمان العراقي لرشيد رئيساً للبلاد، أصدر الرئيس الجديد تكليفاً للسوداني بتشكيل الحكومة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي الذي وجه التهنئة إلى السوداني.

وكان قد تسبب ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة احتجاجات واسعة من جانب مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في يوليو الماضي.

ووُلد السوداني في محافظة ميسان عام 1970 وحصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وكُلف بحقائب عدة من بينها الزراعة والهجرة والمهجرين والمالية والتجارة والصناعة.