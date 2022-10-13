اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بعرقلة تمديد الهدنة وتقديم مطالبات إضافة على مقترحاته لتمديد الهدنة في اليمن، رغم تعاطي الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع المقترحات، محذراً من عدم تجديد الهدنة.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم: "إنه من المؤسف للغاية عدم التوصل إلى اتفاق في 2 أكتوبر بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، وأُثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي، ويؤسفني أن الحوثيين جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها"، موضحاً أنه مستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لإيجاد حلول وحثهم على إبداء روح القيادة والمرونة للأزمتين للتوصل إلى اتفاق ممتد وموسع.

وكشف غرندوبرغ عن مقترحاته لتمديد الهدنة؛ التي تتضمن استمرار وقف جميع العمليات الهجومية، تعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وضع آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء، التدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ومن دون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، وتتضمن المقترحات أيضاً إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية من أجل العمل باتجاه حل شامل للنزاع.

وقال غرندوبرغ: "لدى الأطراف اليمنية الآن خيار متاح أمامهم، يمكنهم اختيار المحافظة على تطوير الهدنة وانتهاج الطريق نحو السلام كما يتوقع منهم الشعب اليمني، بخلاف ذلك، إن العودة إلى الحرب تعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين"، مضيفاً: "وعلى الأطراف إثبات القيادة، والمرونة، والمساومة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وبشكل عاجل"، موضحاً أن أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتابعون الوضع في اليمن بقلق بالغ.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن تسيير الرحلات الجوية بين مطار صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان مستمر، كما أن سفن الوقود مستمرة بالدخول إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم، مرحباً بما أبداه طرفا الحرب في اليمن من ضبط نفس منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر وعدم التصعيد عسكرياً بشكل كبير، مبيناً أنه لم يُبلّغ حتى الآن إلا عن قوع تبادل لنيران المدفعية والأسلحة الصغيرة بشكل متقطع على الجبهات الواقعة في تعز ومأرب والحديدة والضالع.