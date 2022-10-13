في تصريحات مثيرة للجدل وصف المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الخميس)، الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها جزء من حرب أكبر ضد الغرب والديمقراطية الليبرالية.

وحذر المستشار الألماني في خطاب اليوم من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الغرب، مشدداً بالقول: «فلاديمير بوتين وداعموه أوضحوا شيئاً واحداً هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا»، مضيفاً:«يعتبرون حربهم ضد أوكرانيا جزءاً من حملة أكبر ضد الديمقراطية الليبرالية»، على حد وصفه، مضيفاً: «أنه (أي بوتين) يقصد كل واحد منا، ولهذا السبب يجب أن تنتصر أوكرانيا».وتعهد شولتز بمواصلة دعم كييف، قائلاً: «سنواصل دعمنا طالما كان ضرورياً». مضيفاً «هذه الحرب ليست فقط ضد أوكرانيا وإنما أيضاً ضد النظام الدولي».وكان نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف قد حذّر من اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحاً إن قبول انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة سيكون كفيلاً بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فينيديكتوف قوله إن «أوكرانيا تدرك جيداً أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيداً حتمياً إلى حرب عالمية ثالثة».