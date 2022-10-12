اُستشهد شاب فلسطيني، فيما أُصيب عشرات آخرون بجروح، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، بالضفة الغربية، احتجاجاً على حصار مناطق في شرق القدس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة شاب (18 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين في شمال محافظة الخليل، فيما أصيب شاب آخر برصاصة بالقدم، أطلقها محتلٌّ غاشم، فضلاً عن عدد آخر أصيب بالاختناق خلال المواجهات بالمخيم.

وفي السياق ذاته، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وجرت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وأخرى في شرق القدس أسفرت عن عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.