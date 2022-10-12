كشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«عكاظ» إيقاف المليشيا الحوثية عددا من مديري المدارس الحكومية والخاصة في صنعاء، وعددا من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها على خلفية تأييدهم ذكرى قيام الجمهورية اليمنية والاحتفال بها داخل المدارس.

وقالت المصادر: «هناك أكثر 45 مدرسة في عدد من المحافظات اليمنية طردت المليشيا مديريها والوكلات على خلفية احتفال المدرسة بذكرى قيام الجمهورية اليمنية في 26 سبتمبر»، موضحة أن المليشيا شنت حملة إقصاءات كبيرة للمدرسين ومديري المدارس واستبدالهم بعناصر تدين بالولاء للحوثي.

في غضون ذلك، أكدت مصادر إعلامية يمنية وفاة الجندي الأسير في سجون المليشيا عبدالوهاب الشاجع جراء تعرضه للتعذيب بعد نحو عام على أسره، موضحة أن المليشيا أبلغت أسرته بوفاته اليوم (الأربعاء).

وأفادت المصادر بأن الشاجع أسر في المعارك التي شهدتها مديرية الجوبة العام الماضي وتعرض للتعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاته.

ميدانياً، تواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في محافظة مأرب، إذ قصفت خلال الساعات الماضية قرى سكنية في مديرية حريب بصواريخ الكاتيوشا، موضحة أن القصف استهدف قريتي الهجر ومرشة وألحق أضراراً بالمسجد وبعض المنازل دون سقوط ضحايا من المدنيين.

واتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) مليشيا الحوثي بارتكاب 59 انتهاكا طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر أغسطس الماضي، موضحاً أن القصف الحوثي تسبب في مقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال، وإصابة 26 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء.