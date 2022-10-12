عثرت الشرطة العراقية، اليوم (الأربعاء)، على قنبلة يدوية داخل حديقة مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد عشية انعقاد جلسة انتخاب رئيس البلاد، ووفقاً لمصدر أمني فإن قوة أمنية في بغداد تمكنت من رفع قنبلة يدوية كانت متروكة داخل حديقة مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن القنبلة تعود لأيام الصدامات المسلحة بين مناصري التيار الصدري من جهة والقوات الأمنية والمليشيات الشيعية المسلحة من جهة أخرى.

وكان مجلس النواب قد أعلن، أمس، تخصيص جلسة غداً الخميس للتصويت على مرشحي رئيس الجمهورية بعد أزمة أدخلت البلاد في خرق للدستورية لأكثر من 6 أشهر.

وكان القضاء العراقي قد أعلن (الثلاثاء) إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.

وأكدت مصادر قضائية أن المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.

ونشر الناشط العراقي المقيم خارج البلاد علي فاضل على صفحته على موقع تويتر، ما قال إنه «تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين»، دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها، وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الصدر القيادات المتحالفة مع المالكي بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء السابق، الذي كان قد نفى في وقت سابق صحتها.