أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه قناعة بالحل السياسي وأن الإمارات مستمرة في مساعي التسوية. وقال قرقاش في تغريدة على تويتر اليوم (الأربعاء)، إن زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا والمبرمجة سابقاً تناولت مختلف الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات في الحرب الأوكرانية.ولفت إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجد قناعة لدى الرئيس الروسي فلاديميتين بضرورة الحل السياسي للأزمة بما يراعي شواغل موسكو تجاه أمنها القومي.وأكد أن الإمارات مستمرة في مساعيها مع الدول الصديقة والمحبة للسلام للمساهمة في تخفيف التصعيد وتعزيز آفاق الحل السياسي للوصول إلى تسوية سلمية تنهي أزمة تهدد مختلف مناطق العالم، فضرر الحرب وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والأمنية تطال كل الدول ولا تقف عند حدود دولة معينة.وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس (الثلاثاء) إلى سانت بطرسبرج، والتقى نظيره الروسي، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه رئاسة الإمارات.وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس الروسي مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الأوكرانية.