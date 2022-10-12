كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.

وأشار تقرير جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق إلى: «أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء».

كما حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 12 شخصاً من «المتواطئين في التحضير للهجوم الإرهابي على جسر القرم، تم اعتقال 8 منهم».

وأشار التقرير إلى أنه «تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في الإعداد للجريمة»