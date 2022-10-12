حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس الروسي بوتين أنه في حال استخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا فإنه سيخاطر بحياته.

وأشار بولتن إلى أن الولايات المتحدة قد تغتاله، قائلاً: إن الخطوة بمثابة «توقيع على مذكرة انتحاره».

وأضاف في مقابلة أجرتها محطة «إل بي سي نيوز» LBC News الإذاعية البريطانية: «أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذا وقع تحت ضغط ظروف قاسية».

وقال بولتون: «لا يمكن أن نسمح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو أي مكان آخر من إرهابيين مثل إيران وكوريا الشمالية، ولا من روسيا أو الصين، دون أن نحمل الشخص الذي اتخذ القرار كامل المسؤولية».

ويشير إلى أن هناك مقترحات كثيرة لتدمير القوات الروسية داخل أوكرانيا وأسطول البحر الأسود وغيرها.. «لا أختلف على ذلك.. لكن يجب ردع الشخص الذي يتخذ ذلك القرار منذ البداية».

وأشار بولتون إلى انزعاجه من تصريحات بوتين، الذي قال الأسبوع الماضي إنه «لا يمكنني تخيل استخدام سلاح نووي تكتيكي لا يقود إلى هرمغدون (معركة نهاية العالم)».