شرعت وحدات من الجيش الروسي في بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع قوات كييف. وأعلنت السلطات الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أنها استمرت في شن ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع أن هدف الضربة تحقق، وأُصيبت كل المنشآت المستهدفة.

من جانبه، قال رئيس البلدية في مدينة لفيف الأوكرانية إن ضربة صاروخية شنتها روسيا على البنية التحتية المهمة في المدينة تركت عددا من مناطقها بدون كهرباء. وأفادت الأنباء القادمة من هناك بوقوع ثلاثة انفجارات في المدينة.

وكتب سادوفي على «تليغرام»، أن الضربة الصاروخية أبقت 30% من لفيف بدون كهرباء لفترة مؤقتة، لافتا إلى أن إمدادات المياه انقطعت في اثنين من أحياء المدينة.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن ضواحي كييف شهدت عدة انفجارات، مع قصف صاروخي مكثف على لفيف قرب الحدود البولندية.

وكانت صفارات الإنذار أطلقت في عدد من مناطق أوكرانيا بما فيها كييف، وسط أنباء عن انفجارات جديدة في كريمنشوك وبولتافا وسومي وكيروفوغراد. وقالت الطوارئ الأوكرانية إن أكثر من 300 منطقة سكنية في 5 مناطق في أوكرانيا لا تزال من دون كهرباء، مضيفة أن حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الإثنين ارتفع إلى 19 شخصا، إضافة إلى عشرات المصابين.

بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني. وقال: «نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا أمس، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة. وقالت الاستخبارات العسكرية إن الضربات الصاروخية الروسية تم التخطيط لها منذ مطلع أكتوبر.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جوبايدن سيعقد اجتماعاً افتراضياً مع قادة دول مجموعة السبع اليوم لدعم أوكرانيا التي تعرضت لقصف روسي غير مسبوق منذ أشهر. ودان في اتصال مع الرئيس الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية، وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والجرحى في هذه الهجمات. وتعهد بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وبتزويدها بأنظمة دفاع جوّي متقدّمة.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التكتيكات الروسية بالمتهورة.

ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف التصعيد في أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية: «نأمل وقف التصعيد قريبا».