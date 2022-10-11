أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة المهرة أمس (الإثنين)، إحالة 16 متهما بتهريب أسلحة ومخدرات من إيران إلى اليمن، بينهم 6 بحارة إيرانيين، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب في محافظة حضرموت.



وأكد مصدر أمني أن من ضمن المتهمين خلية مكونة من 7 أشخاص متهمة بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، مؤكداً أن البحارة الإيرانيين الـ6 متهمون بجلب مواد مخدرة وتسليمها إلى 4 تجار ومروجي المخدرات.

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية استكملت إجراءاتها القانونية وأحالت المتهمين إلى النيابة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه بحق الشعب اليمني.

وتواصل أجهزة الأمن اليمنية وقوات خفر السواحل فرض إجراءات أمنية واسعة في المياه الإقليمية اليمنية لمراقبة عمليات التهريب، خصوصاً بعد إعلان المقاومة الوطنية القبض على 7 خلايا، بينهم مهربو أسلحة ومخدرات إلى اليمن في الساحل الغربي لليمن.