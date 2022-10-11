أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، أن الشراكة السعودية اليمنية تسير قُدماً لتجسيد خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المراحل.

وقال العليمي عبر حسابه على موقع تويتر: لقد كان لقائي مجددا بالأمير خالد بن سلمان تجسيدا لهذا التنسيق العالي بين البلدين لما فيه تحقيق مصالح الشعبين، ومواجهة التحديات المشتركة، وأكدت لسموه باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اعتزازنا البالغ بمواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار بلدنا العزيز.

وأضاف العليمي: كما أكدنا المضي قُدماً مع تحالف دعم الشرعية في دعم كافة الجهود لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني، وتحقيق أهدافه وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.