بعد الانتهاء من اختبار مفاعل نووي تجريبي وبلوغه نسبة 100% من قدرته، شهدت محطة «بيلويارسكايا» الذرية في منطقة الأورال الروسية أخيرا انتقالاً نوعياً من التكنولوجيا إلى الوقود النووي الابتكاري، في حدث لم يسبق له مثيل في روسيا والعالم.

وأفاد خبراء بأن المفاعل مر بمرحلة الانتقال التكنولوجي إلى الوقود النووي الابتكاري الخالي من النفايات تقريبا وصار جاهزا للعمل في ظروف الضغط الكامل، مؤكدين أن الاختبار الناجح لمثل هذا المفاعل يعني تقريبا ابتكار طاقة نووية خالية من النفايات مع إمكانية الوصول إلى اليورانيوم 238 الذي سيكفيه لملايين السنين.

ولفت الخبراء إلى أنه إذا كان كل شيء على ما يرام فإن البشرية ستحل في المستقبل المنظور المشكلة التقنية لتوليد الطاقة الأزلية الرخيصة والعاملة، وهذا ما حدث في منطقة جبال الأورال الروسية.

وأوضح مدير محطة بيلويارسكايا الذرية إيفان سيدوروف أنه لم تسجل أية ملاحظات على عمل المفاعل «بي إن – 800»، مبيناً أن كل مواصفاته الفيزيائية النيترونية لم تخرج عن المعدل.

وقالت قناة «تليغرام سيني مونارخيا»: إن ذلك يعني ظهور مفاعلات نووية أزلية عملياً، إذ إن الوقود النووي على شكل اليورانيوم 238 يعالج ثانويا ويستخدم مرات عدة على عكس اليورانيوم الكلاسيكي 235.