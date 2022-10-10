على رغم المطالبات بضرورة حل الأزمة عبر الحوار، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي اليوم (الاثنين) تقديم عشرات النواب طلباً موحداً لعقد جلسة انتخاب رئاسية خلال اليومين القادمين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المندلاوي قوله خلال الجلسة النيابية التي عقدت اليوم أن طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء القادم، موضحاً أن رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به.وأفادت المصادر بأن مجمل النواب الذين تقدموا بهذا الطلب من المنضوين ضمن تحالف الإطار التنسيقي، الخصم اللدود للصدر ونوابه.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد جدد دعوته الأطراف السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في البلاد، مشدداً في بيان نشره مكتبه الإعلامي اليوم على ضرورة الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار.وأكد الكاظمي أن الانتخابات التشريعية الماضية اتسمت بالنزاهة والمهنية، مشيراً إلى أن الظروف أثبتت أن الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيه بالمبادئ الديموقراطية.من جهتها، حذرت بعثة الأمم المتحدة من خطورة التأخر في إيجاد حلول للأزمة العراقية، قائلة: «لم يعد أمام العراق الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلك»، مطالبة الجهات الفاعلة بالانخراط في حوار دون شروط مسبقة وتقديم تنازلات تهدف لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.