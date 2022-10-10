أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي اليوم (الاثنين) أن بلاده لن تقبل بالضغوطات والابتزاز أو أي شروط أو إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة مليشيا متمردة على الدولة والقرارات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتعامل بحزم مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال مجلي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن كازوهيرو هيجاشي اليوم: «مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لديها أجندة خارجية، وتتوهم أنها بالتصعيد العسكري ورفضها للهدنة سوف تحقق مكاسب بسفكها المزيد من دماء أبناء الشعب اليمني»، مشدداً بالقول: «نرفض هذا السلوك العدائي».

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الهدنة لا وجود لها على الأرض، خصوصاً أن الحوثي ارتكب آلاف الانتهاكات، واستمر في التصعيد العسكري على امتداد خطوط التماس خلال الفترة الماضية مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة التي خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الأبرياء والجيش الوطني.

وأشار إلى أن كل ما يفعله الحوثي يأتي بأوامر إيرانية، كما أن الأسلحة التي يستعرضها لإرهاب اليمنيين هي أسلحة إيرانية يشرف على إطلاقها خبراء من حزب الله وإيران.

من جهته اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي مليشيا الحوثي بجر اليمن إلى منحدر سحيق إثر تعنتها واصرارها على مواصلة حربها العدوانية ضد اليمنيين خدمة لأجندات إيرانية بحتة، مستعرضاً خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الهندية لدى اليمن رام براساد التصعيد العسكري المستجد من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتعنتها ورفضها لكل المساعي الدولية لتمديد الهدنة.