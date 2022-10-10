يزور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة غداً (الثلاثاء)، روسيا، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويبحث رئيس الإمارات خلال الزيارة مع الرئيس بوتين علاقات الصداقة بين بلاده وروسيا، إلى جانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).وتولي الإمارات تطوير علاقاتها الثنائية مع روسيا أهمية خاصة، وهو ما يمكن تأكيده من خلال تصريحات سابقة أدلى بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والتي أكد خلالها أن بلاده فخورة بأن ترى في روسيا الاتحادية «شريكاً إستراتيجياً وصديقاً لدولة الإمارات».