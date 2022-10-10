هاجم مسلحو حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة اليوم (الإثنين) بقذائف الهاون قاعدة لقوات حفظ السلام في الصومال بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب البلاد، وذلك عقب ساعات من إعلان الجيش الصومالي قتل 200 مسلح من الحركة خلال عملية عسكرية بإقليم هيران.

وأفادت وسائل إعلامية صومالية بأن حركة الشباب الإرهابية هاجمت قوات حفظ السلام المعروفة بـ«أتميس» بمديرية بلعد بنحو خمس قذائف هاون، موضحة أن اشتباكات اندلعت عقب القصف.

وأشارت إلى أن هناك قتلى وجرحى في الاشتباكات التي استمرت لساعات وتمكنت خلالها القوات العسكرية من طرد العناصر المهاجمة، لافتة إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مديرية بلعد تواجداً عسكرياً وأمنياً مكثفاً وعملية عسكرية وأمنية واسعة لملاحقة فلول حركة الشباب الإرهابية في المديرية.

وأعلن الجيش الصومالي اليوم (الإثنين) مقتل 200 إرهابي من حركة الشباب أثناء عملية عسكرية جرت في مدينة بولوبردي، بإقليم هيران الليلة الماضية، وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فإن القوات المسلحة والثورة الشعبية تصدتا لهجوم يائس للتنظيم الإرهابي في قرية جعبو على بعد 25 كيلومترا عن مدينة بولو بردي، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين.