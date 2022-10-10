عاقبت الحكومة البريطانية أبرز قادة الأمن الإيراني بمن فيهم قائد ما تسمى «شرطة الأخلاق»، رئيس منظمة «الباسيج»، رئيس أركان قوات الشرطة.وتضمنت العقوبات التي أعنلتها لندن اليوم (الإثنين) قرارا بتجميد أصول قائد «شرطة الأخلاق» ومنعه من السفر على خلفية دور الجهاز في تعذيب ومقتل الناشطة الكردية الشابة مهسا أميني الشهر الماضي.وفرضت سلطات المملكة المتحدة عقوبة مماثلة ضد رئيس منظمة «الباسيج» التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومثلها على رئيس أركان قوات الشرطة في البلاد، بسبب ممارستهما للقمع ضد الاحتجاجات الأخيرة على مقتل أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران.