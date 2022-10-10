اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 5119 انتهاكاً ضد المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في اليمن خلال الفترة من يناير 2018 وحتى مارس 2022، مؤكدةً أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية واحتلالها بيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها.

وأفادت الشبكة، في تقرير حصلت «عكاظ» نسخة منه، بأن فريقها رصد قتل المليشيا لـ92 طبيباً وصحياً وعاملاً، وإصابة 159 آخرين، مبينة أن 216 طبيباً وعاملاً صحياً تعرضوا للاعتقال والاختطاف أغلبهم أثناء وجودهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة، وأخفي قسراً 39 طبيباً وممرضاً.

وذكر التقرير أن 2069 منشأة صحية تعرضت للاعتداءات الحوثية، مبينة أن 932 منشأة طبية تم أغلقت واقتحمت، كما دمرت 570 منشآة صحية نتيجة للقصف و41 منشآة فجرت بعد تفخيخها و237 منشآة حولتها المليشيا إلى ثكنة عسكرية، كما نهبت 165 منشأة طبية وتعرضت 129 سيارات إسعاف للاستهداف المباشر.

وحذرت الشبكة من استخدام المليشيا لسيارات الإسعاف لأغراض عسكرية، مؤكدة أن فريقها رصد استخدام المليشيا لسيارات الإسعاف في عملية النقل العسكري، فيما حولت المساعدات الطبية إلى مجهود حربي للمليشيا.