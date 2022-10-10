أسفرت انفجارات ضخمة ضربت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق عدة في البلاد اليوم (الإثنين) عن سقوط قتلى وجرحى، وكان ذلك قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، بقيادة فلاديمير بوتين الذي كان يدرس الرد على تفجير جسر كيرتش ويتهم كييف بتدبيره.

وطال القصف الروسي أيضا شارع فلاديميرسكي الذي يتواجد فيه مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بحسب ما قال مسؤول أوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني: روسيا تحاول تدمير بلادي ومحوها عن وجه الأرض، مطالباً مواطنيه بعدم مغادرة الملاجئ، نقلاً عن (سكاي نيوز).

ولم يقتصر القصف الروسي على العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

كما صرح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن عدة انفجارات وقعت في مركز المدينة صباح اليوم.