نجح قراصنة في اختراق التلفزيون الحكومي في إيران خلال بث مباشر على الهواء، وتمكنوا من وضع إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه مرشد النظام علي خامنئي.وسجلوا على الشاشة عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، أمس الأول (السبت)، رسالة مفادها «أيديكم ملطخة بدماء الشباب»، تنديداً بعمليات القمع والقتل التي تمارسها أجهزة أمن النظام ضد المحتجين على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.ودعا القراصنة خامنئي إلى إخلاء مكتبه في طهران والفرار من البلاد، وقالوا: «حان الوقت لجمع أغراضك من شارع باستير والعثور على مكان آخر لعائلتك خارج إيران».وشوهد مذيع الأخبار وهو يتحرك مضطرباً في مقعده بعد انتهاء الاختراق، وتحول رد فعله إلى موضوع تهكم وسخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تشديد طهران القيود على الإنترنت. وجرى الاختراق أثناء نقل التلفزيون الرسمي لقطات للقاء المرشد علي خامنئي بمسؤولين.وأظهرت الصور التي بُثّت لعدد من الثواني، صوراً بالأبيض والأسود لأميني و3 نساء أخريات لقين حتفهن خلال أكثر من 3 أسابيع من الاضطرابات والقمع الأمني.في حين، انتشرت مشاهد الاختراق بشكل واسع على وسائل الإعلام الفارسية والمنظمات الحقوقية الموجودة خارج إيران، ومواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت جماعة «عدالة علي» مسؤوليتها عن الاختراق، داعية المواطنين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، ونشرت شعاراً في الزاوية اليمنى العليا مفاده: «انضموا إلينا وانتفضوا».