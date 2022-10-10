تبحث المفوضية الأوروبية مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، حسب ما ذكره موقع «بلومبيرغ».

ووفقا للقواعد الحالية، يتم تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، ما يجعل استخدامها أمرا صعبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 6 أكتوبر الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا، بعد انضمام أربع مناطق أوكرانية جديدة إليها.

واشتملت الحزمة على تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ما أدى لارتفاع أسعاره عالميا وتعويض روسيا الفاقد، وعقوبات تجارية تحرم روسيا من 7 مليارات يورو، فيما ستحوّل روسيا بضائعها بهذه القيمة لأسواق أخرى وتتفادى الخسارة، وعقوبات ضد 30 فردا وسبعة كيانات قانونية، لن تؤثر فيهم العقوبات لأنهم ليسوا على صلة أصلا بأوروبا أو الولايات المتحدة.