قتل 7 جنود وأصيب 2آخران اليوم (الأحد) في انفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في طريق القوات الأمنية المشتركة في مدخل وادي عومران بمديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن عناصر من تنظيم القاعدة زرعت عبوتين ناسفتين أمام دوريات القوات المشتركة التي تجري عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم والقضاء عليها في وادي عومران، موضحاً أن الانفجار تسبب بمقتل 7جنود وإصابة 2.

وتخوض القوات المشتركة في محافظة أبين للأسبوع الثالث على التوالي عمليات عسكرية أطلقت عليها «سهام الشرق» وتهدف لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة التي فرت نحو الجبال في مديرية مودية بعد السيطرة على معسكراتها ومواقعها الإستراتيجية.

من جهة أخرى، قتلت مليشيا الحوثي نجل رجل الأعمال اليمني محمد البعداني في إحدى نقاطها في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. ووفقاً لمصادر محلية فإن بشار البعداني كان يقود سيارته حين تتبعته عناصر مليشيا الحوثي وأطلقت النار عليه، ما أسفر عن إصابته بالرأس ليتم نقله إلى المستشفى ويتوفى.