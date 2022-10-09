كشفت مصادر حقوقية موثوقة لـ«عكاظ» استحداث مليشيا الحوثي أكثر من 50 معتقلا سرياً جديداً غالبيتها عبارة عن منازل لقيادات تابعة للشرعية استولت عليها في صنعاء. وأفادت المصادر بأن استحداث السجون جاء بعد زيارات قيادات المليشيا لعدد من السجون وطلبت تأهيلها ورفع أسوارها خشية هروب المختطفين والأسرى منها، إضافة إلى استحداث زنزانة للتعذيب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن استحداث المعتقلات يؤكد أن هناك مخططاً حوثياً لارتكاب انتهاكات واختطافات واسعة بحق المدنيين خصوصاً بعد تهديدات زعيم المليشيا الإرهابي عبد الملك الحوثي بمعاقبة كل من يطالب بمرتباته وحقوقه المشروعة أو يبدي موقفاً مناهضاً إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني. وكشفت أن عددا من المختطفين من أبناء محافظات الحديدة وتعز جرى نقلهم إلى سجون في صنعاء وذمار.

واختطفت مليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي العشرات ممن خدعتهم ومنحتهم ضمانات من زعيم المليشيا في حال عودتهم من مناطق الشرعية بعدم المساس بهم.

وتدير المليشيا أكثر من 639 سجناً منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً أبرزها سجن معسكر الأمن المركزي الذي يتعرض فيه المختطفون لأبشع أنواع التعذيب.

من جهة أخرى، تواصل المليشيا تفكيك القبائل اليمنية ونشر الصراعات والنزاعات الداخلية، إذ أصيب 9 قبليين في اشتباكات في مديرية الحدا بمحافظة ذمار. ووفقاً لمصادر قبلية، فإن الاشتباكات بين قرية الرشدة ورابعا بمديرية الحدا وكلتاهما تدعمهما المليشيا الحوثية.