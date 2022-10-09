بعد نحو 24 ساعة على تفجير جسر القرم، شرع غواصون روس، اليوم(الأحد)، في تفقد الأضرار التي خلفها الانفجار القوي على جسر يمثل رمزا مهما لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق إمداد رئيسيا للقوات التي تقاتل في جنوب أوكرانيا.وقوبل الانفجار على الجسر الممتد فوق مضيق كيرتش برسائل مبتهجة من المسؤولين الأوكرانيين، دون أن يعلنوا المسؤولية الكاملة عنه، كما أن روسيا لم توجه اتهاما لأحد.ونقلت وكالات أنباء محلية عن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين قوله: إن الغواصين سيبدأون العمل في الصباح، كما أنه من المتوقع أن يكتمل مسح أكثر تفصيلا فوق الماء بنهاية اليوم.وقال الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف: «إن الوضع يمكن السيطرة عليه... إنه مزعج ولكنه ليس كارثيا... وقد أثار بالطبع المشاعر وهناك رغبة كبيرة في الانتقام». وأضاف أن شبه الجزيرة لديها وقود يكفي لشهر ومواد غذائية تكفي لشهرين.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في جنوب أوكرانيا يمكن أن تحصل على إمداداتها بالكامل عبر الطرق البرية والبحرية القائمة.يذكر أن موسكو ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين جسر القرم الذي يصل طوله إلى 19 كيلومترا ويربط المنطقة بشبكة النقل الروسية، خلال احتفالية كبيرة بعد هذا بـ4 سنوات.وتطالب كييف القوات الروسية بالانسحاب من شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، وكذلك من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ انطلاق الغزو الحالي في فبراير.ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم متعمد، إلا أن الضرر الذي لحق بالجسر الحيوي يأتي وسط هزائم تتكبدها روسيا في ساحة المعركة ومن شأنه أن يضعف بشكل أكبر رسائل الطمأنة التي يطلقها الكرملين بأن الصراع يمضي وفق ما هو مخطط له.ووقع بوتين أمس(السبت) مرسوما بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر، فضلا عن البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي. وأمر بفتح تحقيق في التفجير.