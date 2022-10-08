أصيب 8 مدنيين اليوم (السبت) في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت سيارتهم في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب تعز. ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ«عكاظ» فإن 6 من المصابين جروحهم خطيرة فيما 2 جروحهم طفيفة.

وأفادت المصادر بأن المدنيين كانوا في طريقهم إلى سوق مديرية حيس جنوب الحديدة للتسوق لكن طائرة مسيرة حوثية استهدفتهما في الطريق.

من جهة أخرى، كسرت قوات الجيش الوطني اليوم هجوماً حوثياً على مواقع عسكرية شمال غرب محافظة صعدة، إذ أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مجاميع حوثية وبغطاء مدفعي مكثف هاجمت مواقع الجيش في جبهة آل ثابت، مبيناً أن قوات الجيش تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع.