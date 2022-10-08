كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس فلاديمير بوتين عن تفاصيل جديدة لتفجير جسر شبه جزيرة القرم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص في هجوم بشاحنة مفخخة.

وأفادت وكالة «تاس» بتوقف حركة القطارات بين روسيا وشبه جزيرة القرم حتى 31 أكتوبر، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إخماد حريق اندلع في قطار على جسر القرم نتيجة الانفجار، مؤكدة استئناف حركة الملاحة في مضيق كيرتش.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن أزمة في محطات الوقود بالقرم وطوابير من السيارات بعد انفجار الجسر، فيما قدرت الأضرار نتيجة الانفجار بنحو 500 مليون روبل. وقالت سلطات القرم إن مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة شهرين على الأقل، وأن الأنباء عن تقييد حركة البضائع بعد انفجار الجسر غير صحيحة.

وكان حريق اندلع على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، مما أدى إلى توقف حركة السير عليه، بحسب السلطات الروسية.

ويعد جسر القرم الأطول في روسيا بنحو 19 كيلومترا، تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو 2018. وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر 2019.

في غضون ذلك، أعلنت جمهورية دونيتسك الانفصالية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة إيلوفايسك في الجمهورية بصواريخ هيمارس الأمريكية. ولفتت ممثلية دونيتسك لدى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت عند منتصف الليل 6 صواريخ من أنظمة هيمارس على مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه.

وأضافت أن قوات كييف أطلقت كذلك 5 قذائف من عيار 155 مم على حيين، هما كيروفسكي، وبتروفسكي في مدينة دونيتسك.

وكانت القوات الروسية أعلنت تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا أمس (الجمعة) بعد سلسلة انتكاسات على جبهات عدة.