أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا جديدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: «بقرار من وزير الدفاع سيرغي شويغو تم تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وكان سوروفيكين (56 عاماً) يقود مجموعة قوات الجنوب في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى يوليو الماضي، وعمل بالجيش الروسي قائدا للقوات المحمولة جواً.

وكان القائد الجديد مسؤولاً عن إنشاء الشرطة العسكرية الروسية وهي منظمة جديدة داخل الجيش الروسي، وقاد المنطقة العسكرية الشرقية بين عامي 2013 و2017 وقُدم لوسائل الإعلام كقائد لمجموعة القوات الروسية في سورية، ورقّي إلى رتبة جنرال في الجيش عام 2021. وشارك سوروفيكين في الحرب في طاجيكستان خلال التسعينات، وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة.