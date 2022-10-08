أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم (السبت) أن عضو الكونغرس الأمريكي إيدي بيرنيس جونسون ستصل إلى تايوان غداً (الأحد)، في زيارة تستغرق أربعة أيام، تحضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الصين.

وقال بيان الخارجية إن رحلة جونسون المزمعة، والتي ستكون ثامن زيارة للمشرعين الأمريكيين هذا العام، تظهر دعم الكونغرس لتايوان.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن قضية تايوان شأن داخلي للصين، وستلتزم بكين بسياسة إعادة التوحيد السلمي للبلاد على أساس صيغة «دولة واحدة بنظامين».

وأضافت نينغ في إفادة صحفية (اليوم)، تعقيباً على اقتراح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بجعل تايوان منطقة إدارية خاصة في الصين: «أولاً، قضية تايوان شأن داخلي للصين، وموقف الصين من قضية تايوان ثابت وواضح. سنلتزم بالمسار الأساسي لإعادة التوحيد السلمي للبلاد، وبمبدأ (دولة واحدة بنظامين)».