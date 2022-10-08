يشهد عدد من المحافظات اليمنية، بينها العاصمة صنعاء وإب، جرائم سطو على الأراضي والممتلكات وقتل واختطاف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي. وأكدت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن المليشيا تشن حملة سطو مسلح على أراضي المدنيين الزراعية في مديرية حبيش بمحافظة إب وعدد من المديريات الأخرى إثر رفض أبناء المنطقة دفع الأموال لتغطية فعاليات طائفية حوثية.

وأفادت بأن المليشيا تدير عصابات واسعة لسرقة المحلات والمنازل وتعتدي على ملاكها بالضرب في محافظة إب، كاشفة أن أكثر من 50 مدنياً تعرضوا للاختطاف بينهم ناشط شبابي وثق الاعتداءات الحوثية بالفيديو ولم تمض ساعات على توثيقه حتى تم اختطافه.

وذكرت المصادر أنه عقب عمليات الجباية والابتزاز والسطو عادت المليشيا إلى الاقتتال في ما بينها على تقاسم المكاسب، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قياداتها في حارة مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وأكدت أن الاشتباكات بين قيادات المليشيا تسببت في حالة هلع بأوساط المدنيين.

ميدانياً، شنت المليشيا الحوثية هجوماً على مواقع الجيش الوطني في محافظات تعز ومأرب والحديدة ولحج. ووفقاً لمصدر عسكري في محافظة تعز، فإن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل حوثية جنوب شرق مدينة تعز.

وأعلن المصدر أن المليشيا قصفت الأحياء السكنية شرق مدينة تعز بمختلف الأسلحة بما فيها المدفعية، خصوصاً قرى عزلة اليمن بمديرية مقبنة غرب المحافظة، وتصدت القوات المشتركة في جبهة الحد بمحافظة لحج لعناصر حوثية متسللة قتل خلالها عدد من المسلحين، وأسقط الجيش طائرة مسيرة في مأرب.

من جهة أخرى، أحكمت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين اليوم (السبت) السيطرة على مديرية المحفد في إطار عملياتها لتطهير المديريات من بقايا تنظيم القاعدة وملاحقة أوكارهم والقبض عليهم.