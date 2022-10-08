جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان، وقال بخاري خلال استقبال النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي له، اليوم (السبت): إن السعودية تؤكد تغليب المصلحة العليا على المصالح المرحلية. وأضاف: أهلي في طرابلس دائماً كرماء ويفيضون بكرمهم علينا، وتحدث عن المحبة العميقة التي يحملها الشعب السعودي إلى أهلنا في طرابلس والشمال.وقال السفير بخاري: في هذه المرحلة لبنان مقبل على استحقاق رئاسي، ونؤكد أهمية احترام المهل الدستورية، وحرصنا على استقرار لبنان يحتم علينا أن نحمل هذه المسؤولية المشتركة اتجاهه.