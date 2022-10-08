قتل 7 أشخاص في انفجار بمحطة للوقود شمال غربي أيرلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأيرلندية. وقالت الشرطة في بيان اليوم (السبت): إن البحث عن ضحايا آخرين مستمر، وإن الانفجار وقع بعد ظهر يوم أمس (الجمعة)، في محطة وقود في قرية كريسلو الصغيرة بمقاطعة دونيغال. وأدى الانفجار أيضاً إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفيات، بينما هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتشارك فرق الطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.وتسبب الانفجار في تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد القرية، وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.من جهته، وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن يوم التفجير بأنه «أحلك الأيام بالنسبة لدونيغال والبلد بأسره». وأضاف: «إن الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول والصدمة من الدمار المطلق والخسارة المأساوية في الأرواح».