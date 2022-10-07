أدان البرلمان العربي رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية وتوسيعها في اليمن التي اقترحها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم (الجمعة) أن رفض مليشيات الحوثي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضها جهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، بوصفها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.

كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.