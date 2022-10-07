كشفت منظمات حقوق الإنسان اليوم(الجمعة)، اعتقال نظام الملالي أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب جامعي. وأكد تقرير منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من 2000 مواطن كردي، تم تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قبل المنظمة. وبحسب التقارير فقد تم اعتقال عدد من نشطاء الإنترنت في البلاد.وفضح مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد قوات الشرطة الإيرانية معاناة الأقليات في إيران خصوصاً الأكراد، فلم يكن قصف نظام طهران لمواقع في كردستان العراق في الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين إلا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات التي عصفت بالداخل الإيراني. ودخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع واجتاحت معظم المدن والأقاليم.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على «تويتر» بمحاسبة من يوجهون أو يدعمون حرمان الإيرانيين من حقهم في الحرية والتجمع السلمي.وفي خطوة تضامنية مع المتظاهرات في إيران، قصّت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب خصلةً من شعرها خلال جلسة لمجلس النوّاب في بلجيكا، ونددت لحبيب بقمع النظام الإيراني للتظاهرات التي تشهدها البلاد.وبحسب لحبيب، هناك 8 دول أوروبية تُطالب بفرض عقوبات على رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أمروا بحملة القمع في إيران.