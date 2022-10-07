أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، من بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أن «الجامعة العربية تساند وتؤيّد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه».

وقال: «جامعة الدول العربية حاضرة لكل ما يطلب منها، وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته، ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً».

من جانبه، أكد عون للسفير زكي أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيراً إلى أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس.

ولفت إلى أن بلدا مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن أن يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه.