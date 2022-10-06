ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن عملاء فيدراليين يحققون في قضية هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، جمعوا أدلة كافية تدينه بجرائم ضريبية، وتقديمه إقرارا كاذبا حول صفقة سلاح.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم (الخميس)، أن الخطوة التالية هي أن يقرر المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه الاتهامات.

وبدأ التحقيق في قضية هانتر بايدن في عام 2018، وأصبح محورا رئيسيا للرئيس آنذاك دونالد ترامب خلال جهود إعادة انتخابه في عام 2020.

وفي البداية تركز التحقيق حول الشؤون المالية لهنتر بايدن وخاصة العلاقات التجارية الخارجية والعمل الاستشاري، وبمرور الوقت ركز المحققون مع وكالات متعددة عن كثب إذا ما كان هانتر لم يبلغ عن مصدر كل مداخيله، وما إذا كان قد كذب بخصوص أوراق شراء أسلحة في عام 2018.