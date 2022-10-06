أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم (الخميس)، تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء صلاح الدين، ووفقاً لوزير الصدر صالح محمد العراقي فإن القرار يأتي درءا للفتنة في محافظة البصرة.

وقال العراقي: «نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة -إن وجدت- بما فيها (سرايا السلام)، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي»، مشدداً على ضرورة أن يقوم قائد القوات المسلحة العراقية بكبح جماح عصائب أهل الحق وأمثالها، محذراً من اتخاذ إجراءات أخرى لاحقاً في حالة عدم التنفيذ.

ويعد «سرايا السلام» من التنظيمات المسلحة التابع للتيار الصدري وشكلت بعد سيطرة جماعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى وأجزاء من محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى عام 2014.