بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الخميس)، الجيش بالاستعداد للتعامل مع الأوضاع الأمنية في ظل التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غانتس وجه الجيش باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ على الحدود الشمالية مع لبنان وذلك بعد أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن الكيان الصهيوني تلقى الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء واطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها، وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.

غير أن مسؤولا لبنانيا أوضح أن بلاده لم تبلغ رسمياً بالرد الإسرائيلي ولن تعلق قبل أن تبلغ رسمياً من الأمريكيين، مشيراً إلى أن فريق هوكستين بقي على تواصل طوال الليل وحتى الصباح مع الفريق اللبناني ليستوضح بعض النقاط.