في الوقت الذي اتهمت منظمة العفو الدولية الأمن الإيراني بقتل 82 شخصاً في مدينة زاهدان شرق البلاد بينهم 66 على الأقل يوم 30 سبتمبر الماضي،

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران في ظل التقارير الحقوقية التي تؤكد أن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية، مضيفاً أن وزراء خارجية التكتل سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم القادم.

وأشار إلى أنه طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بوقف العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل مهسا أميني، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات للرد على تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين.

وكان البرلمان الأوروبي أعلن أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني، بالإضافة إلى تشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الإيرانية.

ودخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع، فيما تتواصل المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية خصوصاً العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، إذ أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز.