أعلن نائب المتحدث باسم الشرطة التايلندية أرتشون كريتونج اليوم (الخميس) مقتل 34 شخصا على الأقل في إطلاق نار على حضانة للأطفال في أحد الأقاليم بشمال شرق البلاد، مؤكداً أن بين القتلى 22 طفلا.

وقال كريتونج: «إطلاق النار حدث في حضانة للأطفال والضحايا من الأطفال والبالغين على حد سواء»، مبيناً أن المهاجم أطلق النار وطعن عدداً من الأطفال والبالغين قبل أن يلوذ بالفرار وتوجه إلى منزله فقتل أسرته ثم ينتحر.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم بانيا خمرب فصل من العمل بالشرطة بسبب تعاطي المخدرات، إذ أوضح الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو أن الشرطي السابق بانيا خمرب يبلغ من العمر 34 عاماً.

فيما أوضحت المسؤولة المحلية جيدابا بونسوم أن المهاجم جاء في وقت الغداء تقريباً وأطلق النار على أربعة أو خمسة مسؤولين في مركز رعاية الأطفال أولاً، مبينة أن الناس كانوا يعتقدون أنها ألعاب نارية في البداية لكن المسلح دخل عنوة إلى غرفة مغلقة حيث ينام الأطفال.

ووصف رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا إطلاق النار بأنه حدث صادم رغم أن دوافع الهجوم لم يعرف قعد الآن الدافع وراء الهجوم. ولكن تقارير أفادت بأن منفذه فصل أخيرا من عمله.