شن المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينج هجومًا على مليشيات الحوثي، متهما إياها بطرح مطالب مستحيلة، بعد 3 أيام من إحباط الانقلاب بدعم إيراني لجهود تمديد الهدنة الأممية. ودعا المبعوث الأمريكي في تصريح له اليوم(الأربعاء)، مليشيات الحوثي إبداء المزيد من المرونة، مؤكدًا أن جميع القنوات لا تزال مفتوحة، وهو أمر مهم في هذا الوقت الحساس بالنسبة لليمن.وأبدى ليندر كينج ثقته في الوصول إلى الهدف إذا تخلى الحوثيون عن المطالب المبالغ فيها. وأكد أن من مصلحة واشنطن وقف أي عدوان حوثي يستهدف المنشآت المدنية في دول الخليج وبالداخل اليمني، مطالبا إيران بضرورة اتباع نهج إيجابي في اليمن.وكانت الخارجية الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر الجاري، دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، داعية مليشيات الحوثي إلى مواصلة المفاوضات «بحسن نية»، وأكدت أن الخطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة «غير مقبول».